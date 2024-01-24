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США отправят в Украину истребители F-16 в 2024 году

24 января 2024 10:14
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Министерство обороны США намерено в текущем году передать Украине истребители F-16, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Politico.

В публикации сказано, что Пентагон нацелен на то, что Киев начнет применять американские истребители F-16 уже в 2024 году. Также в оборонном ведомстве США сообщали, что Запад находится в процессе решения вопроса о передаче Киеву истребителей.

В статье Politico сказано, что некоторое количество украинских летчиков проходят обучение полетам на боевых самолетах F-16 на базе ВВС в США.

# Международная политика

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