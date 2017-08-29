Третий поезд за две недели сошел в рельсов в Индии: пострадали не менее 20 человек

Новости Индии. Очередной пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии. На этот раз железнодорожная катастрофа произошла в штате Махараштра. Пострадали по меньшей мере 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторое время после ЧП было нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик. Предыдущие две крупные железнодорожные аварии случились в штате Уттар-Прадеш на минувшей неделе. В двух авариях погибли около 30 человек, 200 пострадали.