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Третий поезд за две недели сошел в рельсов в Индии: пострадали не менее 20 человек

29 августа 2017 06:33
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Новости Индии. Очередной пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии. На этот раз железнодорожная катастрофа произошла в штате Махараштра. Пострадали по меньшей мере 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий поезд за две недели сошел в рельсов в Индии: пострадали не менее 20 человек-1

Некоторое время после ЧП было нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик. Предыдущие две крупные железнодорожные аварии случились в штате Уттар-Прадеш на минувшей неделе. В двух авариях погибли около 30 человек, 200 пострадали.

# Железнодорожные катастрофы # Авария

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