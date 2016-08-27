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Третий мост через Бософор: 1,5 километра и 200 миллионов долларов

27 августа 2016 14:25
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Новости Турции. В Турции открыт третий, рекордной протяженности подвесной мост через Босфор.

Обошлось сооружение в 200 миллионов долларов.

Оно соединило Европу и Азию, которые в этом месте разделяют почти полтора километра водной глади. Каждый из пилонов уникального моста выше Эйфелевой башни, достигая 350 метров.

Такой размах является вынужденным.

Босфор – одна из самых загруженных транспортных артерий. Морские суда должны проходить под мостом, имея над рубкой солидный запас. Благодаря новой переправе с одного континента на другой автомобили смогут перемещаться по 8 полосам. Предусмотрено и железнодорожное сообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Архитектура

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