Третий мост через Бософор: 1,5 километра и 200 миллионов долларов

Новости Турции. В Турции открыт третий, рекордной протяженности подвесной мост через Босфор.

Обошлось сооружение в 200 миллионов долларов.

Оно соединило Европу и Азию, которые в этом месте разделяют почти полтора километра водной глади. Каждый из пилонов уникального моста выше Эйфелевой башни, достигая 350 метров.

Такой размах является вынужденным.

Босфор – одна из самых загруженных транспортных артерий. Морские суда должны проходить под мостом, имея над рубкой солидный запас. Благодаря новой переправе с одного континента на другой автомобили смогут перемещаться по 8 полосам. Предусмотрено и железнодорожное сообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.