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Трамп заявил о «крестовом походе» против Байдена

03 декабря 2023 10:42
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Бывший президент США Дональд Трамп обозначил возможное участие в очередных выборах главы государства как «крестовый поход праведника» против  действующего главы государства Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости. Он выразил убежденность в значимости его возвращения для страны.

Выборы президента США назначены в ноябре 2024 года, и Трамп наряду с остальными претендентами может быть кандидатом от Республиканской партии. Джо Байден также заявил о своем намерении избираться на второй президентский срок от Демократической партии.

# Международная политика

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