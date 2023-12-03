Трамп заявил о «крестовом походе» против Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп обозначил возможное участие в очередных выборах главы государства как «крестовый поход праведника» против действующего главы государства Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости. Он выразил убежденность в значимости его возвращения для страны.

Выборы президента США назначены в ноябре 2024 года, и Трамп наряду с остальными претендентами может быть кандидатом от Республиканской партии. Джо Байден также заявил о своем намерении избираться на второй президентский срок от Демократической партии.