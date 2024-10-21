Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из-за Украины – WSJ

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что он якобы пригрозил Владимиру Путину ударить по Москве, в случае если РФ будет преследовать Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его интервью The Wall Street Journal.
Он не стал уточнять, в какой момент и при каких условиях происходил этот разговор.
Трамп также поставил под вопрос необходимость использования военной силы в отношении Китая в случае блокады Тайваня, ссылаясь на свои отношения c председателем КНР Си Цзиньпином. При этом ранее Трамп заявлял о своих добрых взаимоотношениях с Путиным и о возможности урегулирования конфликта в Украине в случае победы на выборах.