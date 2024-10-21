Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из-за Украины – WSJ

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что он якобы пригрозил Владимиру Путину ударить по Москве, в случае если РФ будет преследовать Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его интервью The Wall Street Journal.

Он не стал уточнять, в какой момент и при каких условиях происходил этот разговор.