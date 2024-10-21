Politico: в ЕС намерены усилить антироссийские санкции

ЕС намерен пойти на усиление санкций против России после вступления Польши в должность председателя Совета ЕС вместо Венгрии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Польша собирается усилить контроль над ввозом российского топлива. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан притормозил санкционные переговоры. Однако дипломаты надеются урегулировать все вопросы, признавая наличие проблем с российским СПГ и импортом нефти.

В июне ЕС одобрил 14-й пакет российских санкций, включающий запрет на транзит СПГ из РФ и ограничение на инвестиции и услуги для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». Всего под действие санкций попали 116 физических и юридических лиц.