Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если он не будет покупать нефть у США

Избранный американский президент Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами, если тот не откажется от закупок американских энергоресурсов. Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что ЕС должен компенсировать дефицит в отношениях с США, закупая нефть и газ, иначе на них будут введены постоянные пошлины. В свой первый президентский срок Трамп уже вводил пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года возникла угроза торговой войны между США и ЕС из-за антиинфляционного закона.

ЕС боится, что Трамп вернется к протекционистской политике и поднимет пошлины на товары из ЕС, Китая, Мексики и Канады.