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Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если он не будет покупать нефть у США

20 декабря 2024 08:31
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Избранный американский президент Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами, если тот не откажется от закупок американских энергоресурсов. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если он не будет покупать нефть у США-1

Фото: pixabay

Он сказал, что ЕС должен компенсировать дефицит в отношениях с США, закупая нефть и газ, иначе на них будут введены постоянные пошлины. В свой первый президентский срок Трамп уже вводил пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года возникла угроза торговой войны между США и ЕС из-за антиинфляционного закона.

ЕС боится, что Трамп вернется к протекционистской политике и поднимет пошлины на товары из ЕС, Китая, Мексики и Канады.

# Международная политика # Дональд Трамп

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