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WP: страны ЕС не будут отправлять миротворцев под флагом НАТО в Украину

20 декабря 2024 08:17
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Союзники Киева в Европе обсуждали вопрос об отправке военных в Украину в случае мирного соглашения с Россией, но не под флагом НАТО, сообщает Washington Post. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил эту тему с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этой идее избранный американский президент Дональд Трамп узнал на встрече с Эммануэлем Макроном. Идея, которую продвигал Макрон, вызвала интерес у Великобритании, стран Балтии и Скандинавии. Однако неясно, какие страны направят военных и сколько человек они предоставят. 

WP: страны ЕС не будут отправлять миротворцев под флагом НАТО в Украину-1

Фото: pixabay

По мнению аналитиков, для создания «внушительной военной силы» понадобятся десятки тысяч солдат. Лидеры европейских стран рассматривают отправку воинского контингента как вариант обеспечения гарантий безопасности для Киева, пока вопрос о его членстве в НАТО остается нерешенным.

# Международная политика # Владимир Путин # Армия

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