WP: страны ЕС не будут отправлять миротворцев под флагом НАТО в Украину

Союзники Киева в Европе обсуждали вопрос об отправке военных в Украину в случае мирного соглашения с Россией, но не под флагом НАТО, сообщает Washington Post. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил эту тему с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этой идее избранный американский президент Дональд Трамп узнал на встрече с Эммануэлем Макроном. Идея, которую продвигал Макрон, вызвала интерес у Великобритании, стран Балтии и Скандинавии. Однако неясно, какие страны направят военных и сколько человек они предоставят.