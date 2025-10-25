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Times: новые пошлины Трампа подтолкнули Индию к большему сближению с РФ

25 октября 2025 10:14
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Times: новые пошлины Трампа подтолкнули Индию к большему сближению с РФ-0

С введением новых пошлин президентом США Дональдом Трампом и усилением давления на Индию отношения Москвы и Нью-Дели только больше укрепились, пишет РИА Новости со ссылкой н британскую газету The Times.

Как утверждают эксперты, объявление о 50% пошлинах способствовало усилению пророссийского лобби в Индии.

Профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджан Кумар указывает на наличие дефицита доверия между Индией и США наряду с укреплением позиции РФ в отношениях с Индией.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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