Сыновья лидера ХАМАС погибли в результате израильского авиаудара

В Газе произошел инцидент, который может серьезно повлиять на ход очередных переговоров о прекращении огня в секторе. Они сейчас продолжаются в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое сыновей лидера ХАМАС убиты в результате израильского авиаудара. Атака произошла, когда их машина проезжала по крупному лагерю беженцев в анклаве. Это нападение может сорвать очередную попытку международных посредников договориться о мире. Правда, в ее удачный исход мало кто верил и ранее. Так как ХАМАС уже в начале переговоров заявил, что все мирные предложения Израиля неприемлемы для палестинцев.