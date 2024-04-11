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Сыновья лидера ХАМАС погибли в результате израильского авиаудара

11 апреля 2024 08:21
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В Газе произошел инцидент, который может серьезно повлиять на ход очередных переговоров о прекращении огня в секторе. Они сейчас продолжаются в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыновья лидера ХАМАС погибли в результате израильского авиаудара-1

Трое сыновей лидера ХАМАС убиты в результате израильского авиаудара. Атака произошла, когда их машина проезжала по крупному лагерю беженцев в анклаве. Это нападение может сорвать очередную попытку международных посредников договориться о мире. Правда, в ее удачный исход мало кто верил и ранее. Так как ХАМАС уже в начале переговоров заявил, что все мирные предложения Израиля неприемлемы для палестинцев.

# Палестина-Израиль

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