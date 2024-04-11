Потребительские цены в США выросли больше, чем ожидали эксперты

Потребительские цены в США выросли больше, чем ожидалось. Впрочем, эксперты уже не раз ошибались в своих прогнозах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, они были чересчур оптимистичны в отношении стоимости жилья и коммунальных услуг, которые подорожали гораздо больше, чем обещали специалисты. Данные статистики заставляют экономистов гадать, как на тенденцию отреагирует Федеральная резервная система США. Заседание запланировано на июнь. Будут ли снижены процентные ставки – главный вопрос, которым сейчас задаются аналитики.