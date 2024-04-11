Правительство Франции считает, что Украине не место в ЕС

Украине не место в Евросоюзе, ее вступление в объединение может убить его. Так считают в правительстве Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам неназванного представителя Кабинета министров, которые цитируют местные СМИ, интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием. Почти два года назад Евросоюз предоставил Украине и Молдове статус страны – кандидата на вступление в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В то же время в Брюсселе неоднократно признавали, что начало переговоров еще не означает их результативного завершения.