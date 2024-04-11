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Правительство Франции считает, что Украине не место в ЕС

11 апреля 2024 08:20
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Украине не место в Евросоюзе, ее вступление в объединение может убить его. Так считают в правительстве Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Франции считает, что Украине не место в ЕС-1

По словам неназванного представителя Кабинета министров, которые цитируют местные СМИ, интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием. Почти два года назад Евросоюз предоставил Украине и Молдове статус страны – кандидата на вступление в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В то же время в Брюсселе неоднократно признавали, что начало переговоров еще не означает их результативного завершения.

# Международная политика

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