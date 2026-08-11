Посольство Российской Федерации в ФРГ информировало об очередных нападках на Российский дом науки и культуры в Берлине, пишет РИА Новости.

Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт рассказала о создании коллективного обращения против призывов к закрытию Русского дома в столице Германии. Как указывается, процесс закрытия может быть запущен после выборов в Палату депутатов Берлина. Выборы запланированы на 20 сентября. Вагенкнехт подчеркнула, что закрыть дом стремится, в частности, в партия «Зеленые».

Представители российского посольства отмечают, что «местные русофобы» не могут найти доказательства якобы регулярного совершения РФ «гибридных атак» на ФРГ, поэтому направили свои усилия на РДНК в Берлине.

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