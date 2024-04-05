Внутренний раскол переживает НАТО. Страны блока все чаще расходятся в вопросах поддержки Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередным поводом для споров стало предложение генсека Альянса создать фонд помощи Украине в размере 100 миллиардов евро.

Принципиальную позицию в этом вопросе занял Будапешт. Венгрия не будет тратить деньги налогоплательщиков на проблемы Украины, – заявил глава венгерского МИД. Сийярто отметил, что идею раскритиковали несколько европейских государств, но они, видимо, пока не готовы заявить об этом публично. В истории с финансированием режима Зеленского уже очевидно, кому выгоден конфликт. Но почему-то европейские политики этого не замечают.

Райнер Рупп, эксперт (Германия):

Только одна страна постоянно выигрывает от обостряющейся ситуации, и это Соединенные Штаты. Все больше и больше людей погибают для того, чтобы облегчить геополитические цели другой страны. Должна ли Германия вмешаться в это? Я не думаю, что кто-то со здравым смыслом пойдет на это.