Страны НАТО всё чаще расходятся в вопросах поддержки Киева
Внутренний раскол переживает НАТО. Страны блока все чаще расходятся в вопросах поддержки Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередным поводом для споров стало предложение генсека Альянса создать фонд помощи Украине в размере 100 миллиардов евро.
Принципиальную позицию в этом вопросе занял Будапешт. Венгрия не будет тратить деньги налогоплательщиков на проблемы Украины, – заявил глава венгерского МИД. Сийярто отметил, что идею раскритиковали несколько европейских государств, но они, видимо, пока не готовы заявить об этом публично. В истории с финансированием режима Зеленского уже очевидно, кому выгоден конфликт. Но почему-то европейские политики этого не замечают.
Райнер Рупп, эксперт (Германия):
Только одна страна постоянно выигрывает от обостряющейся ситуации, и это Соединенные Штаты. Все больше и больше людей погибают для того, чтобы облегчить геополитические цели другой страны. Должна ли Германия вмешаться в это? Я не думаю, что кто-то со здравым смыслом пойдет на это.
Идеи НАТО с каждым разом становятся все абсурднее. Спонсоры украинского конфликта тратят огромные деньги, а в Альянсе между тем обсуждают возможность компромисса с Россией. Речь идет о сценарии, при котором Киев мог бы уступить определенные территории в обмен на присоединение Украины к блоку. Неудивительно, что на этом фоне поддержка НАТО снижается. Так, помощник кандидата в президенты США считает, что Трамп вовсе выведет Штаты из Альянса в случае своей победы на выборах.