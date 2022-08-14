Стрельба в Израиле: мужчина открыл огонь по автобусу с людьми

Новости Израиля. Семь человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция задержала подозреваемого.

С места преступления мужчина скрылся, однако позже правоохранителям удалось его обнаружить. В ночь на 14 августа недалеко от Стены Плача он открыл огонь по автобусу, в котором находились люди. В результате нападения двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пятеро получили ранения средней тяжести. Все они госпитализированы в местные медучреждения. Стрельбу в Израиле уже назвали терактом. Других причин происходящего полиция пока не называет.