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Стрельба на выпускном вечере в США: ранены как минимум трое

25 апреля 2016 06:31
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Новости США. В США в результате стрельбы на выпускном вечере ранения получили не менее трех человек. ЧП произошло в одной из школ в американском штате Висконсин. Кто именно открыл стрельбу и при каких обстоятельствах, пока не известно.

За последние дни в Соединённых Штатах произошло несколько подобных случаев. Накануне в городе Флинт в результате стрельбы пострадали пять человек. А в минувшие выходные в штате Огайо в жилом доме найдены мертвыми восемь человек. Все погибли от огнестрельных ранений. А в городе Огаста в результате двух инцидентов со стрельбой погибли пять человек.

Добавлю, на фоне таких нередких случаев в США президент Барак Обама инициировал кампанию за ограничение прав граждан на свободное приобретение оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба в США

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