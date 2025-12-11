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США представили Европе план по РФ и Украине после конфликта – WSJ

11 декабря 2025 09:24
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США представили Европе план по РФ и Украине после конфликта – WSJ-0

Соединенные Штаты предложили европейским государствам план послевоенного устройства, включающий возвращение России в мировую экономику и восстановление поставок энергоносителей. Об этом пишет ТАСС.

В бумагах администрации Дональда Трампа излагаются идеи инвестирования американских компаний в стратегические отрасли и применения около 200 миллиардов долларов из замороженных российских активов для проектов в Украине, в том числе для строительства центра обработки информации на базе Запорожской атомной электростанции.

Европейская комиссия, в свою очередь, намеревается конфисковать 210 миллиардов евро в российских активах в Европе под видом «репарационного кредита» для кредитования Украины в 2026-2027 годах.

Фото: pixabay

# Международная политика

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