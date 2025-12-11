В Софии прошли масштабные антиправительственные выступления

Не мене накаленная ситуация и в Болгарии. Десятки тысяч человек вышли на улицы Софии с требованием об отставке правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной недовольства стал проект бюджета на 2026 год. Он предполагает повышение налогов и урезание социальных расходов. После ряда ожесточенных стычек жителей с полицией, правительство вынуждено было отозвать документ.

Самая основная причина заключается в том, что половина молодежи в этой стране уехала исключительно из-за этих властей. Мы здесь, потому что устали и не хотим, чтобы все наши родственники жили за границей. Мы хотим остаться в Болгарии. А единственный способ остаться в Болгарии – это спасти ее от этого правительства. И это произойдет – если не сегодня, то завтра.

В Болгарии проходит сбор подписей под петицией об отставке правительства. Сегодня парламент страны рассмотрит вопрос о вотуме недоверия кабмину. Это будет шестое подобное голосование с начала нынешнего года.