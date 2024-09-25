Прямой эфир

Spiegel раскрыло стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

25 сентября 2024 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Операция по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоила примерно 300 тысяч долларов и была профинансирована из частных источников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Операцию одобрил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, но президент Зеленский не был о ней уведомлен. США пытались помешать проведению операции, но безуспешно.

Взрывы на газовых трубопроводах прогремели 26 сентября 2022 года. По данным германских СМИ, диверсию могла совершить «проукраинская группа», использовавшая яхту «Андромеда». На судне были обнаружены остатки взрывчатки.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии выданы ордера на арест по делу о подрыве «Северных потоков»
25 сентября 2024 16:37

В Германии выданы ордера на арест по делу о подрыве «Северных потоков»

Эрдоган заявил, что не все страны хотят вступления Украины в НАТО
25 сентября 2024 15:18

Эрдоган заявил, что не все страны хотят вступления Украины в НАТО

МО РФ: российские войска взяли под свой контроль Острое и Григоровку
25 сентября 2024 15:09

МО РФ: российские войска взяли под свой контроль Острое и Григоровку