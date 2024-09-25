Spiegel раскрыло стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

Операция по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоила примерно 300 тысяч долларов и была профинансирована из частных источников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Операцию одобрил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, но президент Зеленский не был о ней уведомлен. США пытались помешать проведению операции, но безуспешно.

Взрывы на газовых трубопроводах прогремели 26 сентября 2022 года. По данным германских СМИ, диверсию могла совершить «проукраинская группа», использовавшая яхту «Андромеда». На судне были обнаружены остатки взрывчатки.