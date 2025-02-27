Состояние Папы Римского Франциска немного улучшилось

Папа Римский Франциск, у которого была диагностирована двусторонняя пневмония, остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает служба печати Святого престола, информирует ТАСС.

Острых респираторных приступов у него не наблюдалось, а некоторые показатели крови держатся на стабильном уровне. Отмечается, что на данный момент прогноз касательно здоровья Папы Римского остается осторожно сдержанным.

Папа Римский Франциск находится в медицинском учреждении уже четырнадцатый день. Это самое длительное пребывание понтифика в больнице за все время папства.