Прямой эфир

Состояние Папы Римского Франциска немного улучшилось

27 февраля 2025 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Папа Римский Франциск, у которого была диагностирована двусторонняя пневмония, остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает служба печати Святого престола, информирует ТАСС.

Острых респираторных приступов у него не наблюдалось, а некоторые показатели крови держатся на стабильном уровне. Отмечается, что на данный момент прогноз касательно здоровья Папы Римского остается осторожно сдержанным.

Папа Римский Франциск находится в медицинском учреждении уже четырнадцатый день. Это самое длительное пребывание понтифика в больнице за все время папства.

# Папа Римский Франциск

Другие новости рубрики

Все новости
В США предложили выпустить банкноты номиналом $250 с лицом Трампа
27 февраля 2025 11:09

В США предложили выпустить банкноты номиналом $250 с лицом Трампа

У 40% литовцев нет финансовых накоплений – опрос
27 февраля 2025 10:39

У 40% литовцев нет финансовых накоплений – опрос

ЕС намерен дополнительно направить сотни миллиардов евро на финансирование обороны
27 февраля 2025 10:38

ЕС намерен дополнительно направить сотни миллиардов евро на финансирование обороны