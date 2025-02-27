ЕС намерен дополнительно направить сотни миллиардов евро на финансирование обороны

Тем временем Евросоюз продолжает увеличивать расходы на военные цели. Блумберг сообщает о намерении ЕС выделить средства на дополнительное финансирование обороны. Ранее глава Еврокомиссии обозначила военные траты в 2024 году – речь идет о 320 миллиардах долларов, но и этого недостаточно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сообществе обсуждают создание специального фонда. Это крупнейшая инициатива в области европейской безопасности со времен холодной войны. Кроме того, в Брюсселе сейчас обсуждают план создания так называемого банка перевооружения. Его капитал будет состоять из взносов стран ЕС, включая Великобританию. Новое финансовое учреждение должно предоставлять кредиты на покупку военной техники, а также на развитие военно-промышленного комплекса как частным, так и государственным предприятиям. Остается добавить, что стремление Европы увеличить оборонный бюджет происходит в то время, когда правительства стран ЕС пытаются преодолеть проблемы экономики и дефицита средств.