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Массовая драка в Казахстане: погибли около 10 человек, повреждено более 30 домов

08 февраля 2020 15:16
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Новости Казахстана. В массовой драке на юге Казахстана погибли около 10 человек, более 40 пострадали. Многие получили огнестрельные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая драка в Казахстане: погибли около 10 человек, повреждено более 30 домов-1

Стычки между местными жителями произошли в ряде населенных пунктов Жамбылской области. В результате повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля. Задержаны почти 50 человек.

Массовая драка в Казахстане: погибли около 10 человек, повреждено более 30 домов-4

Причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. В связи со случившимся Ассамблея народа Казахстана призвала не допустить разжигания розни.

Массовая драка в Казахстане: погибли около 10 человек, повреждено более 30 домов-7

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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