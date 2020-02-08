Массовая драка в Казахстане: погибли около 10 человек, повреждено более 30 домов

Новости Казахстана. В массовой драке на юге Казахстана погибли около 10 человек, более 40 пострадали. Многие получили огнестрельные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стычки между местными жителями произошли в ряде населенных пунктов Жамбылской области. В результате повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля. Задержаны почти 50 человек.