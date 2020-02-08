Прямой эфир

В Таиланде военнослужащий застрелил троих на территории части, а затем в ТЦ взял группу людей в заложники

08 февраля 2020 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Полиция разыскивает мужчину, который устроил массовый расстрел людей. Сообщается о 17 погибших, десятки пострадали. Известно, что огонь открыл военнослужащий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде военнослужащий застрелил троих на территории части, а затем в ТЦ взял группу людей в заложники-1

Сперва солдат застрелил трех человек на территории воинской части, а затем угнал армейский внедорожник и отправился в местный торговый центр. Там он стал стрелять уже по посетителям, а позже взял группу людей в заложники. Однако, когда на место прибыл спецназ, преступник скрылся.

В Таиланде военнослужащий застрелил троих на территории части, а затем в ТЦ взял группу людей в заложники-4

По данным правоохранителей, он все еще может прятаться в здании. Торговый центр окружен полицией, движение в этом районе полностью перекрыто. Мотивы нападавшего выясняются.

В Таиланде военнослужащий застрелил троих на территории части, а затем в ТЦ взял группу людей в заложники-7

# Убийство # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Массовая драка в Казахстане: погибли около 10 человек, повреждено более 30 домов
08 февраля 2020 15:16

Массовая драка в Казахстане: погибли около 10 человек, повреждено более 30 домов

В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан
08 февраля 2020 14:02

В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан

Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса
08 февраля 2020 12:46

Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса