В Таиланде военнослужащий застрелил троих на территории части, а затем в ТЦ взял группу людей в заложники

Сперва солдат застрелил трех человек на территории воинской части, а затем угнал армейский внедорожник и отправился в местный торговый центр. Там он стал стрелять уже по посетителям, а позже взял группу людей в заложники. Однако, когда на место прибыл спецназ, преступник скрылся.