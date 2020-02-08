В Таиланде военнослужащий застрелил троих на территории части, а затем в ТЦ взял группу людей в заложники

Новости Таиланда. Полиция разыскивает мужчину, который устроил массовый расстрел людей. Сообщается о 17 погибших, десятки пострадали. Известно, что огонь открыл военнослужащий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. Полиция разыскивает мужчину, который устроил массовый расстрел людей. Сообщается о 17 погибших, десятки пострадали. Известно, что огонь открыл военнослужащий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сперва солдат застрелил трех человек на территории воинской части, а затем угнал армейский внедорожник и отправился в местный торговый центр. Там он стал стрелять уже по посетителям, а позже взял группу людей в заложники. Однако, когда на место прибыл спецназ, преступник скрылся.
По данным правоохранителей, он все еще может прятаться в здании. Торговый центр окружен полицией, движение в этом районе полностью перекрыто. Мотивы нападавшего выясняются.