Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Венесуэле

Новости мира. Встреча состоится по инициативе США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Николас Мадуро заявил, что готов к переговорам и даже поблагодарил американскую сторону за возможность открыто обсудить ситуацию.
Новости мира. Встреча состоится по инициативе США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Николас Мадуро заявил, что готов к переговорам и даже поблагодарил американскую сторону за возможность открыто обсудить ситуацию.
Тем временем, Банк Англии отказался выдать золотые слитки Венесуэле на сумму свыше миллиарда долларов. Ранее он заявлял, что Венесуэла имеет право продавать своё золото, несмотря на санкции США и неопределенность с возвратом венесуэльского золота из Британии.