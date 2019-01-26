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Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Венесуэле

26 января 2019 12:46
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Новости мира. Встреча состоится по инициативе США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Николас Мадуро заявил, что готов к переговорам и даже поблагодарил американскую сторону за возможность открыто обсудить ситуацию.

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Венесуэле-1

Тем временем, Банк Англии отказался выдать золотые слитки Венесуэле на сумму свыше миллиарда долларов. Ранее он заявлял, что Венесуэла имеет право продавать своё золото, несмотря на санкции США и неопределенность с возвратом венесуэльского золота из Британии.

# ООН # Фотофакт

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