Синоптики рассчитывают, что ураган «Мэтью» скоро покинет регион

Новости США. Число жертв урагана «Мэтью» стремительно растет. Только на Гаити стихия

унесла жизни почти 900 человек.

Тем временем «Мэтью» уже добрался до США. Население юго-восточных штатов эвакуируют – более 2 миллионов человек покинули свои дома.

Появились и первые жертвы урагана в штатах: спасатели рапортуют о четырех погибших.

Отметим, этот шторм стал мощнейшим в Атлантике за последние десять лет. Синоптики рассчитывают что «Мэтью» покинет регион уже через пару дней. А вот последствия его визита в том же Гаити будут устранять не один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.