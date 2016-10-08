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Синоптики рассчитывают, что ураган «Мэтью» скоро покинет регион

08 октября 2016 18:28
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Новости США. Число жертв урагана «Мэтью» стремительно растет. Только на Гаити стихия

унесла жизни почти 900 человек.

Тем временем «Мэтью» уже добрался до США. Население юго-восточных штатов эвакуируют – более 2 миллионов человек покинули свои дома.

Появились и первые жертвы урагана в штатах: спасатели рапортуют о четырех погибших.

Отметим, этот шторм стал мощнейшим в Атлантике за последние десять лет. Синоптики рассчитывают что «Мэтью» покинет регион уже через пару дней. А вот последствия его визита в том же Гаити будут устранять не один год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ураганы

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