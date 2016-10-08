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Александр Лукашенко поздравил Леонида Куравлева с 80-летием

08 октября 2016 15:20
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Новости России. Его называют легендой советского кино, а он просто блестяще исполняет свои роли.

8 октября свое 80-летие отмечает один из самых ярких актеров – Леонид Куравлев.

С юбилеем народного артиста поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Свою первую роль в кино Куравлев сыграл будучи еще студентом ВГИКа. А судьбоносной для него стала картина Шукшина «Живет такой парень». После выхода на экраны фильма Куравлев проснулся знаменитым.

За свою карьеру он сыграл более 250 ролей.

Непутевый Афоня в одноименной комедии, Шура Балаганов в «Золотом теленке» и немецкий офицер Айсман из легендарного сериала «Семнадцать мгновений весны».

Даже в свои 80 Куравлев продолжает сниматься в кино.

Современные режиссеры видят его в роли генералов и милицейских начальников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Российские актеры

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