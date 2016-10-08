Новые жертвы урагана «Мэтью»: в США отменены более 5000 авиарейсов, нарушена подача энергии и связь

Новости США. Число жертв урагана «Мэтью» увеличивается. Только на Гаити, где буря смертоносным смерчем пронеслась по всему острову,

погибли почти 900 человек.

Сейчас стихия хозяйничает в южной части США. Ранее там эвакуировали несколько миллионов граждан.

Отменены свыше 5000 авиарейсов. Больше всего пострадала Флорида.

В ряде городов нарушены подача электроэнергии и телефонная связь. Ураган «Мэтью» оказался самым сильным в бассейне Карибского моря за последние 10 лет, достигнув наивысшей, 5 категории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.