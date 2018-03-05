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Сильные морозы угрожают экономике Великобритании

05 марта 2018 16:21
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Новости Великобритании. Сильные морозы, которые обрушились на Великобританию, нанесли серьезный ущерб экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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За три дня холодов королевство потеряло без малого три миллиарда долларов. Самые большие убытки понесла строительная отрасль, так как работы на всех объектах пришлось остановить. Пагубно сказалась непогода также на транспортных сетях и розничной торговле. Кроме того, такое стечение обстоятельств может неблагоприятно отразиться и на валовом внутреннем продукте (ВВП). Согласно прогнозу, в первые месяцы 2018 года темпы его роста могут сократиться в два раза.

# Снегопады # Фотофакт

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