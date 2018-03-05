Без сюрпризов в актёрских номинациях. Как прошла 90-я церемония «Оскар»

Новости мира. В американском Лос-Анджелесе состоялась 90-я, юбилейная церемония вручения кинопремии «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В американском Лос-Анджелесе состоялась 90-я, юбилейная церемония вручения кинопремии «Оскар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В главной номинации «Лучший фильм» победу одержала мелодрама «Форма воды». А ее режиссер Гильермо дель Торо получил статуэтку, как «Лучший режиссер». «Лучшую мужскую роль» взял Гэри Олдман, за роль Уинстона Черчилля в драме «Темные времена». Пару ему составила Фрэнсис Макдорманд, которую также удостоили золотой статуэтки. Она сыграла главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха.
Настоящий шквал аплодисментов стоял в зале в момент награждения британского оператора Роджера Дикинса. Его номинировали на «Оскар» 14 раз, однако первую победу ему принесла лента «Бегущий по лезвию 2049». Дикинс работал над легендарным «Побегом из Шоушенка».
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