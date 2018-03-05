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На Донбассе вступили в силу договоренности о бессрочном прекращении огня

05 марта 2018 13:41
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Новости Украины. Договоренности о перемирии и бессрочном прекращении огня вступили в силу на территории Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Донбассе вступили в силу договоренности о бессрочном прекращении огня-1

Соглашение было одобрено в Минске по итогам встречи контактной группы. С 5 марта запрещены любые наступательные и разведывательные операции, ведение огня, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Отдельным пунктом в договоренностях фигурирует недопущение обстрелов школ, детских садов и больниц.

На Донбассе вступили в силу договоренности о бессрочном прекращении огня-4

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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