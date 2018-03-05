На Донбассе вступили в силу договоренности о бессрочном прекращении огня

Новости Украины. Договоренности о перемирии и бессрочном прекращении огня вступили в силу на территории Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение было одобрено в Минске по итогам встречи контактной группы. С 5 марта запрещены любые наступательные и разведывательные операции, ведение огня, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Отдельным пунктом в договоренностях фигурирует недопущение обстрелов школ, детских садов и больниц.