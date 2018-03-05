Под обломками дома ещё есть люди. В Познани продолжаются расследования по факту взрыва

Новости Польши. Расследование по факту взрыва в жилом доме ведется в польском городе Познань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло накануне, здание полностью разрушено. Всю ночь на месте происшествия велись поисково-спасательные работы. Из-под обломков извлекли 20 человек. Все они с тяжелыми травмами госпитализированы. На данный момент известно, что четыре человека погибли.

Работы, в которых задействованы сотрудники экстренных служб, кинологи и техника, продолжаются. Под обломками еще есть люди. Лишенных крова жильцов разместили в гостинице. Причины ЧП устанавливаются.