Сильные морозы и снегопады обрушились на Европу

Новости мира. Европа продолжает страдать от холодов. Морозы и снегопады захватывают страну за страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии упавшие под тяжестью снега деревья оборвали провода и стали причиной блэкаута. Более 10 тысяч домохозяйств и офисных зданий на севере страны остались без электричества. Чрезвычайный режим объявлен в одном из крупных горнолыжных курортов.