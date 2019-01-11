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Сильные морозы и снегопады обрушились на Европу

11 января 2019 08:06
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Новости мира. Европа продолжает страдать от холодов. Морозы и снегопады захватывают страну за страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные морозы и снегопады обрушились на Европу-1

В Чехии упавшие под тяжестью снега деревья оборвали провода и стали причиной блэкаута. Более 10 тысяч домохозяйств и офисных зданий на севере страны остались без электричества. Чрезвычайный режим объявлен в одном из крупных горнолыжных курортов.

Сильные морозы и снегопады обрушились на Европу-4

Из-за сложных метеоусловий в Греции, Италии, Германии, Австрии, Украине, Польше закрываются школы. На дорогах фиксируются многочисленные ДТП, а авиа- и железнодорожные компании отменяют рейсы. Некоторые населённые пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Жертвами морозов стали несколько десятков человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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