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При столкновении поезда с грузовиком в Словакии пострадали 7 человек

11 января 2019 07:53
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Новости Словакии. На северо-западе Словакии поезд столкнулся с грузовиком. От удара несколько вагонов перевернулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При столкновении поезда с грузовиком в Словакии пострадали 7 человек-1

В результате аварии пострадали 7 человек. Все они были доставлены в больницу. Остальных пассажиров поезда эвакуировали сотрудники экстренных служб.

При столкновении поезда с грузовиком в Словакии пострадали 7 человек-4

Железнодорожное и автомобильное движение в районе происшествия приостановлено. Специалисты выясняют обстоятельства ЧП.

# ДТП # Фотофакт

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