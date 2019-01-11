При столкновении поезда с грузовиком в Словакии пострадали 7 человек

Новости Словакии. На северо-западе Словакии поезд столкнулся с грузовиком. От удара несколько вагонов перевернулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Словакии. На северо-западе Словакии поезд столкнулся с грузовиком. От удара несколько вагонов перевернулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате аварии пострадали 7 человек. Все они были доставлены в больницу. Остальных пассажиров поезда эвакуировали сотрудники экстренных служб.
Железнодорожное и автомобильное движение в районе происшествия приостановлено. Специалисты выясняют обстоятельства ЧП.