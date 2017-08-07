Сильные ливни во Вьетнаме унесли жизни более 20 человек

Новости Вьетнама. На севере Вьетнама продолжают идти сильные ливни. Растет число жертв: от наводнения погибли более 20 человек, еще 16 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поиски людей, а также на борьбу против стихии привлекли 5 тысяч солдат, полицейских и добровольцев. Вода уничтожила многие дома, повредила поля и дороги. Сумма причиненного материального ущерба составляет десятки миллионов долларов.

Не радует и статистика по региону. Отметим, ежегодно стихийные бедствия уносят жизни сотни людей.