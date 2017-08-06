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Во время вечеринки в спорткомплексе США мужчина открыл стрельбу по людям: 4 человека ранены

06 августа 2017 12:56
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Новости США. В США в спорткомплексе произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по людям во время вечеринки. Четыре человека получили серьезные ранения. Им оказывается медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время вечеринки в спорткомплексе США мужчина открыл стрельбу по людям: 4 человека ранены-1

Нарушителю удалось скрыться. На место ЧП прибыла полиция. Они оцепили территорию вокруг здания. Правоохранители пытаются выяснить причины происшествия и мотивы стрелка.

# Стрельба в США

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