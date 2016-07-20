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Швеция сократит для иммигрантов сроки пребывания в стране

20 июля 2016 08:43
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Новости Швеции. Швеция ужесточает миграционное законодательство. С этого дня мигранты смогут рассчитывать лишь на временный вид на жительство до трех лет. После чего страна высылает приезжего на историческую родину.

Впрочем, переселенец сможет остаться в стране и жить, если найдет работу, которая обеспечит достаточный уровень дохода ему, семье, а заодно и государству в виде налогов.

Таким шагом руководство королевства намерено подчеркнуть, что дни, когда заботу о мигрантах брали на себя и свои кошельки граждане Швеции, сочтены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Беженцы

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