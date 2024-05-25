Шольц: Германия достигла предела в оказании помощи Киеву

В Берлине заявили, что возможности оказания страной помощи Киеву исчерпаны, пишет РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что власти страны «действительно довели это до предела возможного». Он отметил, что в зону ответственности Германии входит именно оказание поддержки Киева в его оборонительной борьбе, а не превращение данного конфликта в войну РФ и Североатлантического альянса.

Таким образом Берлин не готов передавать ВС Украины дальнобойные ракеты Taurus, в очередной раз подчеркнул Шольц.