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Шестеро детей погибли на пожаре в американском Балтиморе: старшему не исполнилось и семи лет

13 января 2017 07:20
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Новости США. Трагедия в американском Балтиморе: здесь жертвами пожара в одном из домов стали шестеро детей. Старшему не исполнилось еще и семи лет.

Власти сообщают, что огонь вспыхнул в доме помощницы одного из местных конгрессменов: четверо взрослых, находившихся в строении, успели его покинуть и с ожогами госпитализированы. Дети спали на третьем этаже и помочь им выбраться не удалось.

Причиной пожара, по предварительной версии, стала неисправность проводки. Хотя возможность теракта тоже изучается, ведь мать погибших была, хоть и косвенно, но связана с миром большой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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