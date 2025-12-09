Вильнюс продолжает изобретать все новые политические нелепости. Сейм объявил режим ЧС на всей территории страны, разумеется, из-за некого постоянного потока метеозондов с контрабандой. Они, по версии Вильнюса, летят с нашей стороны, чтобы создать угрозу гражданской авиации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для убедительности Литва вновь достала аргумент про октябрьские сбои в работе столичного аэропорта, который не функционировал около 60 часов. На этом фоне чрезвычайное положение подается как абсолютно вынужденная мера для героической «координации борьбы с угрозами». Руководить операциями в рамках данного спектакля поручено министру внутренних дел Литвы Владиславу Кондратовичу.

Раннее не раз сообщалось, что организаторы контрабанды прежде всего находятся в странах Балтии, которые лично заинтересованы в засылаемых в Литву табачных изделиях. Тем временем в Польше, куда Вильнюс так любит посматривать в поисках моральной поддержки, на удивление, не прониклись литовской драмой. Варшава заявила, что не собирается повторять за Вильнюсом и вводить ЧС, ведь ситуация на белорусско-польской границе стабильная. Впрочем, Литва уже и в одиночку готова продолжить миссию, только вот к дипломатии рано или поздно вернуться все равно придется.