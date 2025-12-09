Япония не даст Киеву использовать замороженные активы РФ

Япония отказалась от использования российских замороженных активов на общую сумму около 30 миллиардов долларов для предоставления кредитов Украине. Как пояснил министр финансов Сацуки Катаяма, это невозможно из-за юридических препятствий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

По мнению же европейских дипломатов, позиция Токио также обусловлена возражениями США, мнение которых Япония не намерена игнорировать.

Тем временем Еврокомиссия ищет согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для предоставления Киеву кредита в размере 185-210 миллиардов евро.

Эти средства Украина должна будет вернуть после завершения конфликта и при условии компенсации со стороны Москвы. Российский МИД назвал такие планы нереальными и счел их попыткой присвоить российские резервы.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили порядка 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из них более 200 миллиардов находятся в Европе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear. С января по ноябрь 2025 года Евросоюз уже перечислил Украине 18,1 миллиарда евро из средств, вырученных за эти активы.

Фото: pixabay