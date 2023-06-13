Самый большой череп торозавра показали в Дании

Новости Дании. Датский музей представил самый большой череп торозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция в Музее эволюции открылась сегодня после нескольких месяцев подготовительных работ. В длину череп 3 метра, а весит около 6,5 тонны. Обнаружили его во время раскопок в США. По словам палеонтологов, находка удивительная. И дело не только в размерах, но и в сохранности.

Марк Лоувен, палеонтолог:

Вы можете получить целостное представление о животных того периода благодаря этой экспозиции. Она собирает воедино всю информацию о динозаврах, их эволюции и вымирании.