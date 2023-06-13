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Самый большой череп торозавра показали в Дании

13 июня 2023 08:43
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Новости Дании. Датский музей представил самый большой череп торозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция в Музее эволюции открылась сегодня после нескольких месяцев подготовительных работ. В длину череп 3 метра, а весит около 6,5 тонны. Обнаружили его во время раскопок в США. По словам палеонтологов, находка удивительная. И дело не только в размерах, но и в сохранности.

Самый большой череп торозавра показали в Дании-1

Марк Лоувен, палеонтолог:
Вы можете получить целостное представление о животных того периода благодаря этой экспозиции. Она собирает воедино всю информацию о динозаврах, их эволюции и вымирании.

Самый большой череп торозавра показали в Дании-4

Представят череп в рамках открытия экспозиции, посвященной пермскому периоду, когда и жил торозавр. Этот травоядный ходил по Северной Америке около 70 миллионов лет назад и мог достигать в длину до 7,5 метра.

# Музеи # Новости Дании # Фотофакт

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