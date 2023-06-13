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Генсек НАТО Столтенберг обеспокоен сближением Китая и России

13 июня 2023 08:28
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу сближения Китая и России, отметив, что КНР усиливает свой военный потенциал, занимается разработками в области ядерного вооружения и предпринимает усилия по запугиванию своих соседей, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание на участие России и Китая в проведении совместных морских учениях. Также Генсек НАТО акцентировал внимание, что патрулирование на море и в воздушном пространстве проходит в кооперации между КНР и РФ. Столтенберг отметил важность противодействия угрозам безопасности со стороны Китая и сплочения Альянса для преодоления возможных рисков в сфере обеспечения безопасности. Он также сказал, что тема безопасности стала общемировой: происходящее в Европе влияет на Азию и наоборот.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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