Генсек НАТО Столтенберг обеспокоен сближением Китая и России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу сближения Китая и России, отметив, что КНР усиливает свой военный потенциал, занимается разработками в области ядерного вооружения и предпринимает усилия по запугиванию своих соседей, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание на участие России и Китая в проведении совместных морских учениях. Также Генсек НАТО акцентировал внимание, что патрулирование на море и в воздушном пространстве проходит в кооперации между КНР и РФ. Столтенберг отметил важность противодействия угрозам безопасности со стороны Китая и сплочения Альянса для преодоления возможных рисков в сфере обеспечения безопасности. Он также сказал, что тема безопасности стала общемировой: происходящее в Европе влияет на Азию и наоборот.