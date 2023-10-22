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С 2024 года в ЕС начнёт действовать новая система пересечения границ

22 октября 2023 11:04
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Евросоюз запускает новую систему пересечения границ. Она начнет действовать уже в середине 2024 года. Об этом договорились министры ЕС на заседании в Люксембурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2024 года в ЕС начнёт действовать новая система пересечения границ-1

Система въезда-выезда будет регистрировать биометрические данные граждан государств, не входящих в ЕС и прибывающих в Шенгенскую зону свободного передвижения. После данные отпечатков туристов и отсканированные снимки лица будут храниться в архивах три года после последней поездки.

# Европейский союз # Фотофакт

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