С 2024 года в ЕС начнёт действовать новая система пересечения границ

Евросоюз запускает новую систему пересечения границ. Она начнет действовать уже в середине 2024 года. Об этом договорились министры ЕС на заседании в Люксембурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система въезда-выезда будет регистрировать биометрические данные граждан государств, не входящих в ЕС и прибывающих в Шенгенскую зону свободного передвижения. После данные отпечатков туристов и отсканированные снимки лица будут храниться в архивах три года после последней поездки.