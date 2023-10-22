Мощный шторм. В Британии не работают аэропорты, в Германии повреждены ЛЭП

Три человека погибли в результате мощного шторма, который обрушился на Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три человека погибли в результате мощного шторма, который обрушился на Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной удар стихии пришелся на Шотландию. Здесь ливни не прекращаются на протяжении нескольких дней. Порывы ветра в некоторых районах достигают более 100 км/ч [27,8 м/с]. Приостановлена работа ряда аэропортов. Перекрыты несколько дорог на севере страны.
Аналогичная ситуация сложилась и на севере Германии. Там из-за повреждений линий электропередачи жители некоторых районов к тому же остались без электричества. Сейчас непогода отступает. В стране началась ликвидация последствий наводнения.