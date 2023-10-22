В Польше после выборов наблюдается рост цен на энергоносители

Сегодня местные жители платят за электричество на 30 % больше, чем годом ранее. Однако и это не предел, уверены местные эксперты. Их прогнозы неутешительные. Специалисты считают, что плата за энергию в течение 2024 года вырастет на 70 %. Напомним, сохранение ее стоимости было одной из главных тем предвыборной кампании. Но, похоже, правящая партия уже забыла, какие обещания давала полякам.