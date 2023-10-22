Прямой эфир

В Польше после выборов наблюдается рост цен на энергоносители

22 октября 2023 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Срок годности обещаний истек. Всего спустя неделю после выборов в Польше начали расти цены на энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Польше после выборов наблюдается рост цен на энергоносители-1

Сегодня местные жители платят за электричество на 30 % больше, чем годом ранее. Однако и это не предел, уверены местные эксперты. Их прогнозы неутешительные. Специалисты считают, что плата за энергию в течение 2024 года вырастет на 70 %. Напомним, сохранение ее стоимости было одной из главных тем предвыборной кампании. Но, похоже, правящая партия уже забыла, какие обещания давала полякам. 

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный шторм. В Британии не работают аэропорты, в Германии повреждены ЛЭП
22 октября 2023 10:59

Мощный шторм. В Британии не работают аэропорты, в Германии повреждены ЛЭП

В зоопарке Калифорнии родился жираф, малыша назвали Кенди
22 октября 2023 10:56

В зоопарке Калифорнии родился жираф, малыша назвали Кенди

В Великобритании три человека погибли из-за мощного шторма
22 октября 2023 08:23

В Великобритании три человека погибли из-за мощного шторма