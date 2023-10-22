В зоопарке Калифорнии родился жираф, малыша назвали Кенди

Новости США. О радостном событии в зоосаде Калифорнии. Сотрудники Оклендского зоопарка представили журналистам своего нового подопечного – у одной из самок жирафа родился детёныш. Малыш появился на свет здоровым и крепким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его рост достигает почти двух метров, а вес – 68 килограммов. Для жирафа это весьма скромные размеры. Достигнув зрелого возраста, Кенди, так назвали детёныша, будет почти втрое выше. Пока малыш питается молоком и с интересом изучает вольер. С мамой они неразлучны. Уже через пару недель их переведут в вольер к сородичам и посетители зоопарка смогут познакомиться с новым членом семейства жирафов.