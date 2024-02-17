Россия стала меньше покупать у Финляндии

Экспорт финских товаров в Российскую Федерацию и Центральную Азию за два года сократился на 68,9%, пишет ТАСС.

Таможенная служба Финляндии информирует, что экспорт товаров финского производства в Россию и страны Центральной Азии составил в 2023 году 1,2 миллиарда евро. Для сравнения: в 2021 году объем проданных товаров из Финляндии в РФ и Центральную Азию составил 3,9 миллиарда евро, в 2022 году – 2,5 миллиарда евро.

В пресс-релизе руководителя отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля приведены слова благодарности финским компаниям «за ответственное поведение» и отмечено, что компаниями Финляндии значительно был сокращен экспорт товаров на восток.