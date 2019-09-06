Художник высадил лес на футбольном стадионе в Австрии

Новости Австрии. Лес на футбольном стадионе. В Австрии швейцарский художник создал необычную инсталляцию. Мужчина посадил 300 деревьев прямо на спортивной площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австрии. Лес на футбольном стадионе. В Австрии швейцарский художник создал необычную инсталляцию. Мужчина посадил 300 деревьев прямо на спортивной площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, он хотел обратить внимание людей на изменение климата. И донести мысль о том, что если ничего не предпринимать и не решать эту проблему, в будущем природой мы сможем наслаждаться только в специально отведенных местах, как в зоопарке.
Идею своей инсталляции мужчина взял из картины Макса Пейнтнера, который почти 30 лет назад нарисовал то, что сейчас демонстрируется на стадионе.