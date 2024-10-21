В Москве призвали своих друзей и партнеров не поддерживать «план победы», «формулу мира» и «мирный саммит», которые выдвигает Киев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, эти начинания только обостряют конфликт.

Ранее в своем докладе лидер Украины Владимир Зеленский предложил «план победы», включающий 5 пунктов, в том числе предложение Украине войти в НАТО и снять ограничение на удары по территории России. Представитель МИД РФ Мария Захарова называет этот документ бессвязными лозунгами, толкающими НАТО к конфликту с Россией.