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РФ предостерегает друзей и партнеров от поддержки «плана победы» Киева

21 октября 2024 08:51
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В Москве призвали своих друзей и партнеров не поддерживать «план победы», «формулу мира» и «мирный саммит», которые выдвигает Киев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, эти начинания только обостряют конфликт. 

Ранее в своем докладе лидер Украины Владимир Зеленский предложил «план победы», включающий 5 пунктов, в том числе предложение Украине войти в НАТО и снять ограничение на удары по территории России. Представитель МИД РФ Мария Захарова называет этот документ бессвязными лозунгами, толкающими НАТО к конфликту с Россией.

# Международная политика

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