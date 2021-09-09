Размером с жемчужину. В Сибири вырастили уникальные яблоки

Новости России. Русский садовник собирает яблоки размером с жемчужину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сибирском Якутске, построенном на вечной мерзлоте, вырастили особый сорт яблок. Удивляет их размер. Поскольку погодные условия в регионе экстремальные (зимой температура опускается до -60 °C) местным растениям пришлось адаптироваться к такой среде.