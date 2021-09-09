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Размером с жемчужину. В Сибири вырастили уникальные яблоки

09 сентября 2021 10:16
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Новости России. Русский садовник собирает яблоки размером с жемчужину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размером с жемчужину. В Сибири вырастили уникальные яблоки-1

В сибирском Якутске, построенном на вечной мерзлоте, вырастили особый сорт яблок. Удивляет их размер. Поскольку погодные условия в регионе экстремальные (зимой температура опускается до -60 °C) местным растениям пришлось адаптироваться к такой среде.

Размером с жемчужину. В Сибири вырастили уникальные яблоки-4

Плоды не превышают в диаметре и сантиметра, но на вкус не отличаются от обычных яблок.

# Необычное # Фотофакт

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